Mister Gorgone: "Mi scuso con chi tifa questa squadra"

domenica, 3 novembre 2024, 17:05

Un disastro non annunciato, o almeno non in queste proporzioni. La speranza era di ripetere quanto visto a Chiavari, in termini di risultato, migliorando la prestazione. Né l'una né l'altra: zero punti e una prestazione indecorosa. A fine gara, Giorgio Gorgone si è trattenuto a lungo con i suoi giocatori prima di arrivare in sala stampa: "Partiti un po' timorosi eppure in Campobasso era in attesa, abbiamo preso un gol ancora una volta per un buco. Poi l'episodio del rigore cambia l'inerzia. Cartano? Ha fatto una buona partita, Ndiaye poteva fare di più: ho cambiato per far rifiatare qualche giocatore, Sabbione è uscito per infortunio. Sul 2-0 abbiamo sperato su un episodio e invece è arrivato il terzo gol dove c'era un fallo su Quirini. Palmisani? Errore molto grave qui non siamo in Primavera".

"E' una squadra che potrebbe fare di più. Con i ragazzi sono stato molto esplicito: credo che questa squadra possa fare cose diverse, poi chiaro che so come funziona questo giochino, ma so che le stagioni cambiano per episodi. Se avvertivo che la squadra non mi segue più so cosa fare, ma non è così. Mi spiace per chi segue la Lucchese: ci metto la faccia. E credo non si sia una squadra alla deriva, sennò me ne sarei andato. Sono uno resiliente, usando una parola molto in voga, mi scuso con chi ci segue, ho quasi un dolore fisico. Ma sono convinto che ci sia un momento che può girare, trovare un aspetto positivo ora è difficile, ma voglio altra roba, voglio gente che quando va in campo si giochi qualcosa di importante, sono giovani ma devono capire che il tempo passa velocemente e certi errori non si possono fare. Siamo in grado di fare partite diverse, ne sono certo: questa squadra prima possibile può ritrovarsi, anche se capisco che ci guarda può non crederci. Il Campobasso? L'ho visto molto bene, qualità intensità e ho stima per l'allenatore: può dire la sua in campionato".