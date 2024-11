Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Serve una scossa ho già parlato con la società"

domenica, 17 novembre 2024, 17:29

Giorgio Gorgone, nel pregara, aveva raccomando di iniziare bene il match per far innervosire la Ternana e soprattutto si era raccomandato di evitare errori gratuiti, tipo quello visto contro il Legnago. Nemmeno a farlo apposta gli umbri hanno trovato l'eurogol in avvio e poi il raddoppio grazie a una topica di Carcano. Esattamente il contrario degli auspici, per quanto tra il primo e il secondo gol, sia stata la Lucchese a guidare il gioco ed a andare vicina al pari. Non basta, la realtà dice che i rossoneri sono nella zona play out dopo una prestazione imbarazzante per come si è sciolta al sole la squadra. Gorgone ha annunciato le sue dimissioni in sala stampa dove è arrivato palesemente emozionato: "Cosa è mancato? E' mancato che continuiamo a non sfruttare le occasioni, nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di raddrizzarla poi ci siamo da soli i gol. Questa squadra ha bisogno di una scossa. Con grande dispiacere. Credo abbiano bisogno di una scossa, la questione dell'allenatore può diventare un alibi".

"Non posso rimproverare nulla, ma a volte nella vita bisogna fare delle scelte. Quello che dovevo dire l'ho detto nello spogliatoio e alla società. Ci sono dei momenti per aiutare una scossa pensate e aiutarli, scusatemi ma non ho altro da aggiungere, sono stato chiaro, mi spiace, mi spiace per la gente, ci aspettavamo di avere una situazione diversa, adesso analizzare la partita non ha senso. I ragazzi mi dimostrano stima e riconoscenza ma dobbiamo provare a cambiare qualcosa".