Mister Gorgone: "Dobbiamo ritrovare la serenità. In porta gioca Coletta e su Gucher..."

domenica, 24 novembre 2024, 15:25

Una partita da non sbagliare. Domani sera la Lucchese affronterà il Pontedera, nel posticipo della 16^giornata di Serie C. Sfida che arriva al termine di una settimana turbolenta: dopo Terni sembrava terminata l'avventura di Gorgone, che invece in settimana ha ricevuto piena fiducia dalla società. Di seguito le parole del tecnico attraverso l'ufficio stampa della Lucchese.

Come hai visto la squadra questa settimana in allenamento?



Si sono allenati bene, ma come hanno fatto sempre. Poi è il campo che decreta sempre l'ultimo giudizio.



Il Pontedera è in una posizione simile a quella della Lucchese. Che partita ti aspetti? Molto chiusa o con più spazio perché entrambe proveranno a vincere?



Non ci ho pensato. Per noi è una partita importante per invertire la rotta e contro una diretta avversaria. Noi dobbiamo cercare di ritrovare serenità e affrontare la partita come abbiamo sempre fatto prima di incontrare le prime difficoltà.



Giacchino e Fedato sono sempre out? Welbeck ha finito gli esami e rientrerà? Gli altri sono tutti disponibili?



Giacchino e Fedato sono ancora out. Welbeck domani farà una visita a Roma più specifica quindi non sará a disposizione. Riporto Gucher in panchina. Gli altri sono tutti regolarmente disponibili.



Tra i pali Coletta o Palmisani?

Ci sarà ancora Coletta.

In settimana c'è stato un colloquio con i tifosi, come è andato?

Posso solo ringraziarli per come si sono comportati. Abbiamo parlato di tante cose, loro vogliono solo chiarezza, è stato giusto fare un incontro e sono sicuro che lunedì ci daranno una mano in una partita molto complicata.