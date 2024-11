Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Farò qualche cambio"

sabato, 2 novembre 2024, 15:43

Alla vigilia della gara di Campobasso, ecco l'analisi di mister Gorgone rilasciata attraverso i canali ufficiali rossoneri poco prima della partenza per il Molise.

Quattro pareggi e quattro vittorie nelle ultime otto partite per il Campobasso. Una squadra che sembra aver trovato una sua continuità di rendimento. Forse è questo che sta mancando a questa Lucchese che sta raccogliendo meno di quello che semina?

"Sì concordo, abbiamo lasciato almeno quattro punti per strada non solo per demerito nostro, però ormai è acqua passata e dobbiamo guardare avanti e cercare anche noi di raccogliere quello che meritiamo".

Che partita si aspetta contro il Campobasso?

"Viene da una lunga serie positiva, sono in fiducia. È una squadra che gioca e che crea. Ha grandi qualità davanti, è organizzata e tosta quindi dovremmo stare attenti e concentrati per tutti i 95 minuti. Dobbiamo ritrovare un po' di coraggio in più perché questi ragazzi hanno dimostrato di potersi giocare le partite alla grande, con qualità e umiltà, poi qualche risultato al di sotto di quello che avevamo creato ci ha fatto perdere un po' di fiducia ma dobbiamo andare oltre a queste cose".

È stato recuperato qualcuno? Riconfermerà Magnaghi in attacco e Dumbravanu dietro?

"Qualche cambio lo farò, tre partite in una settimana con dentro una trasferta così lunga sono toste quindi come sempre manderò in campo chi sta meglio. Magnaghi era tanto che non giocava dall'inizio, ha fatto una buona partita contro avversari di alto livello. Che giochi 0 o 90 minuti ha dimostrato il professionista che è. Per quanto riguarda dietro vediamo le condizioni di alcuni giocatori e domani valuterò meglio chi schierare dall'inizio".