Gorgone: "Dedichiamo la vittoria al presidente Bulgarella. Su Gucher..."

lunedì, 25 novembre 2024, 22:51

Otto mesi più tardi, la Lucchese torna vincere in casa, battendo per 2-1 il Pontedera. In sala stampa, mister Gorgone ha espresso la sua soddisfazione dopo tanti bocconi amari: "Un successo che va oltre i tre punti. Colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini e che in settimana hanno espresso la loro opinione in modo molto civile. Mi sento di spendere un pensiero nei confronti del presidente Bulgarella a cui io e la squadra dedichiamo la vittoria".

A sorprendere è stato il posizionamento di Quirini, spostando nel ruolo di esterno d'attacco: "Ettore ha tanta energia, gamba e attacco dello spazio e ci mancano queste caratteristiche. Questa squadra ha bisogno di maggiore positività. Gucher? La società mi ha lasciato libertà e ho deciso quindi di schierarlo nel finale".