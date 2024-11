Porta Elisa News



Lucchese, c'è il nuovo direttore generale

mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41

In casa rossonera non c'è mai da annoiarsi: mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe Mangiarano.

Il nuovo direttore generale sarà una figura di raccordo, che mancava ormai da troppo tempo, con la proprietà e che viene assicurato seguirà giornalmente le sorti del club al momento, a causa dei problemi del presidente e degli impegni dell'amministratore delegato, senza una persona che si occupi a tempo pieno della società. Tutt'altro che da escludere che guidi anche le trattative per il passaggio di proprietà. Il nome sarà rivelato domani nel corso di una conferenza stampa.