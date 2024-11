Porta Elisa News



Non si salva nessuno

domenica, 17 novembre 2024, 17:28

Coletta 6: Limita il passivo con alcune buone parate compensando così qualche indecisione.

Frison 5: Gli attaccanti rossoverdi sono fuori categoria e non riesce a contenerli.

Fazzi 5: Impreciso in impostazione, non convince nemmeno in fase di contenimento.

Cartano 5: Parte benino poi lo svarione che porta al raddoppio ternano e chiude la partita lo manda in confusione.

Quirini 5,5: Rimane fra i più vivaci e prova a proporre qualcosa, anche lui però deraglia quando deve difendere.

Antoni 5: Timido e poco propositivo, non somiglia nemmeno al giocatore intraprendente delle prime giornate.

Tumbarello 5: Non riesce a tamponare quando i padroni di casa spingono ed è inusualmente approssimativo quando deve proporre.

Catanese 5,5: Nella prima parte di gara sembra voglioso e propositivo, anche se il passo non gli permette di rendersi utile in interdizione; con la partita che non ha più storia prova a tenere il campo con dignità.

Visconti 5: Prima centrocampista poi esterno, rimane impalpabile e di certo il contesto deprimente non lo aiuta a migliorare la qualità delle prestazioni.

Saporiti 5: Sconsolato e sfiduciato, tira i remi in barca pure lui.

Magnaghi 6: Sembra che giochi una partita a parte, perché è l'unico rossonero che sembra aver mantenuto la voglia di credere nelle possibilità di questa squadra.

Gemignani, Sabbione 5,5: Entrano quando il risultato è compromesso e non hanno la forza di migliorare la tenuta della squadra.

Costantino s.v.: Il senso di farlo entrare è sfuggito a chiunque.

Leone, Botrini s.v.: Debutto in una squadra allo sbaraglio che sa di presa in giro per loro e per la piazza.