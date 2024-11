Porta Elisa News



Palmisani, ma che combini?

domenica, 3 novembre 2024, 16:45

Pamisani 3: Con un gesto indegno perfino sui più improvvisati campi amatoriali, detto con tutto rispetto, causa il rigore del raddoppio e rende utopica la rimonta lasciando la squadra in dieci, però mostra esplicitamente quanto i rossoneri siano allo sbando.

Sabbione 5,5: Con la fascia di capitano cerca di tirarsi fuori dall'involuzione delle ultime partite ma sembra ancora sotto il suo standard, poi esce infortunato.

Dumbravanu 5: Buoni piedi però troppo timido al centro delle difesa, dove indietreggia e temporeggia facendo spesso prendere campo agli avversari; la confusione in cui è precipitata la Lucchese non è il contesto ideale per far esprimere al meglio i giovani che devono acquisire sicurezza.

Cartano 5: Non la partita ideale per il debutto di un ragazzo che deve prendere confidenza con il campo, infatti naufraga, però di certo non è colpa sua.

Quirini 5,5: Prova a caricarsi la squadra sulle spalle con iniziative personali ma il collettivo non funziona e così anche le sue qualità vengono disperse.

Antoni 5,5: Irriconoscibile dopo l'infortunio, se ne sta sulla fascia sinistra senza prendere iniziative; d'altra parte il pallone non scorre e mai si aprono spazi per i suoi inserimenti.

Welbeck 5: Insolitamente spaesato e confusionario, sbaglia anche l'intervento che porta al vantaggio molisano, poi viene risparmiato per posto a Coletta.

Catanese 5,5: Fra i migliori per impegno, dedizione e senso della posizione, ma quando c'è da rifinire o concludere sbaglia anche gli appoggi più banali.

Costantino 6: Voto di stima, la sua prestazione è in verità ingiudicabile perché la squadra non produce niente e quindi il centravanti è una presenza inutile.

Saporiti 5,5: Abbassato a centrocampo dove rende meno, predica nel deserto: la pochezza tecnica complessiva rende improduttive tutte le sue idee e la mediocrità della squadra non gli permette di sfruttare le sue qualità: a Chiavari con il risultato in bilico è stato sostituito, qua con la partita chiusa dopo un tempo viene tenuto in campo novanta minuti.

Ndiaye 5: Schierato in una posizione incomprensibile tipo ala destra, dove toglie campo a Qurini, non riesce a incidere, ma cosa poteva fare?

Coletta 6: Un paio di buone parate e niente da fare sul rigore e il terzo gol dei padroni di casa.

Frison 5,5: Non fa a tempo a entrare che Palmisani chiude la partita; mostra qualche imbarazzo.

Djbril 5,5: Un tempo in condizioni di squadra disperate, ma per lui sarebbe l'occasione per far vedere che merita più spazio; non lo fa.

Selvini 5,5: Gli capita l'unica vera occasione creata dalla Lucchese e la spreca con una telefonata di piatto.

Visconti s.v.