Porta Elisa News



Palmisani finisce a Striscia la Notizia

martedì, 5 novembre 2024, 16:04

di gianluca andreuccetti

La follia di Lorenzo Palmisani fa il giro di tutta Italia e del web. Il fallo senza senso commesso dal portiere nel corso della gara contro il Campobasso è stato ripreso da "Striscia La Notizia" su Canale 5, nella rubrica calcistica gestita da Cristiano Militello.

Riavvolgiamo un attimo il nastro. Al 38' del primo tempo, i padroni di casa attaccano sull'out di destra con Morelli, ma il suo cross viene bloccato in presa sicura da Palmisani. Qualche secondo dopo, mentre sembra voler riprendere il gioco, il portiere sgambetta in modo volontario il numero 14 del Campobasso Baldassin, in procinto di allontanarsi dall'area di rigore. Morale della favola? L'arbitro opta per il calcio di rigore e per l'espulsione del classe 2004, costringendo così la Lucchese a disputare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.