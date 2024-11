Porta Elisa News



Alla ricerca di un punto di svolta

sabato, 16 novembre 2024, 16:06

Tutto si può dire, salvo che la partita di Terni sia una di quelle facili: i numeri della squadra umbra parlano chiaro e senza la penalizzazione la classifica della formazione guidata da Abate sarebbe ancora più rosea. La Lucchese arriva all'appuntamento nel suo peggior momento della stagione, contrassegnato dalle ultime gare in cui non sono ha raccolto poco, ma ha anche dimostrato di aver smarrito alcuni trame di gioco e la convinzione.

A Terni servirà trovare una prestazione importante se non si vuole collezionare la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Mister Gorgone ritrova Sabbione e Gasbarro (con il secondo probabilmente destinato a partire dalla panchina), ma perde Welbeck, il cui malore lo sta costringendo a una sosta forzata in attesa degli esami, oltre ai lungodegenti Fedato e Giacchino e a Gucher, che come ha precisato il tecnico in sala stampa, non ha ancora trovato un punto di accordo con la società. Questa la probabile formazione: Coletta, Sabbione, Fazzi, Dumbravanu (Cartano), Antoni, Quirini, Visconti (Gemignani), Catanese, Tumbarello, Saporiti, Costantino (Magnaghi).