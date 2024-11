Ripresa, l'allenamento lo dirige Testini

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 18 novembre 2024, 19:38

I contatti telefonici non sono bastati per trovare un punto di equilibrio e tutto e' stato rinviato a domani, quando Gorgone e Lo Faso dovrebbero vedersi di persona per chiarire se le dimissioni annunciate troveranno conferma o meno

domenica, 17 novembre 2024, 17:35

Il tecnico, dopo il confronto dei giocatori con i tifosi, ha comunicato loro la sua scelta: società presa in contropiede, minuti frenetici per decidere se accettare o respingere le dimissioni. Poi la nota della società: "Dimissioni respinte da squadra e diesse.

domenica, 17 novembre 2024, 17:29

Il tecnico rossonero: "Questa squadra ha bisogno di una scossa. Con grande dispiacere. Credo abbiano bisogno di una scossa, la questione dell'allenatore può diventare un alibi. Non posso rimproverare nulla, ma a volte nella vita bisogna fare delle scelte.

domenica, 17 novembre 2024, 17:28

Prestazione da dimenticare di tutta la formazione rossonera con Coletta che evita un passivo più pesante e con Magnaghi che prova a pungere da solo in avanti: le pagelle di Gazzetta