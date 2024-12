Porta Elisa News



Conte: "Vogliamo un Porta Elisa pieno, per noi è come una finale"

venerdì, 6 dicembre 2024, 20:11

Parla, attraverso l'ufficio stampa della Lucchese il direttore generale Luigi Conte a tre giorni dalla delicata sfida di lunedì sera contro l’Arezzo: “É tempo di compattezza, determinazione e unità per affrontare al meglio le prossime settimane e uscire da un momento complicato”. Sulla partita contro l’Arezzo:"Voglio dare il massimo sprone a squadra e staff, affinché siano motivati a fare bene. Per noi si tratta di una finale dopo la sfortunata prestazione di Pesaro, dove abbiamo raccolto meno di quanto prodotto in campo. Affrontiamo una squadra di valore come l’Arezzo, ma vi assicuro che non verranno a Lucca per fare le vacanze”.

Sul suo lavoro e gli obiettivi a breve termine:"Sono arrivato da poco e, compatibilmente con le problematiche esistenti, sto mappando la situazione per classificare in ordine di priorità gli interventi da fare, rispettando i tempi a disposizione. Non c’è spazio per indugi o immobilismo: dobbiamo procedere con rapidità e determinazione. L’obiettivo è ricompattare tutta l’organizzazione, a ogni livello”.

Un messaggio ai tifosi:"I nostri tifosi sono sempre stati all’altezza, sostenendoci anche quando noi non lo siamo stati. Chiedo però a loro un ulteriore sforzo: abbiamo bisogno del loro supporto, dei loro cori e del loro calore per uscire da questa situazione. Dobbiamo essere compatti, tutti insieme, per ricominciare a guadagnare terreno. Tutte le componenti sono fondamentali, ed è per questo che abbiamo deciso di riproporre la campagna diforti sconti dopo la partita contro il Pontedera: vogliamo un Porta Elisa pieno per un match che per noi è come una finale. Sono sicuro che la squadra uscirà dal campo avendo dato tutto”. Sulla prospettiva fino alla pausa invernale: “Se, nelle settimane prima della pausa, tutte le parti daranno il loro contributo, sono sicuro che potremo invertire la rotta