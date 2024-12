Porta Elisa News



Girone di andata, un bilancio

giovedì, 19 dicembre 2024, 09:03

di gianluca andreuccetti

Domenica scorsa si è chiuso il girone d'andata della Lucchese. I rossoneri hanno fermato sul pari la Torres, indicata da molti come una delle squadre destinate a lottare fino alla fine per la promozione in Serie B. Certo, la prestazione maturata al Vanni Sanna non può cambiare il giudizio della prima parte di stagione della Pantera, tra le più deludenti degli ultimi anni.

In classifica, la Lucchese occupa il sedicesimo posto, a quota 18 punti. L'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso il girone d'andata in zona playout è stato nella stagione 2020-21. Rispetto allo scorso anno, la squadra di Gorgone ha 6 punti in meno e la metà delle vittorie, ovvero tre e un rendimento in casa peggiore, con 1 vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte. Paradossalmente, la Lucchese ha raccolto più punti in trasferta (10).

Entrando più nello specifico, in questa prima parte di stagione i rossoneri hanno confermato di avere delle lacune in fase offensiva, con 16 reti all'attivo (le stesse della stagione passata). Dopo 19 giornate, nel 2023-24 il capocannoniere della squadra era Rizzo Pinna, con 5 marcature, una in più di Magnaghi, miglior realizzatore della Pantera arrivati al giro di boa.

L'altra nota negativa però è legata alla vulnerabilità della difesa, con 30 gol subiti (dieci in più di un anno fa). Dodici mesi addietro, la Pantera aveva chiuso il girone d'andata con la quarta miglior difesa del girone B.