Gucher, l'accordo con la società è ufficiale

lunedì, 30 dicembre 2025, 18:25

L'attaccante sembra destinato a rientrare a Catania, aprendo la strada a un nuovo arrivo. Sul fronte acquisti, trattative avviate con l'Arezzo per il difensore Mirko Lazzarini e l'esterno di attacco Mattia Gaddini, entrambi originari di Lucca

lunedì, 30 dicembre 2025, 16:49

Cinque giorni alla gara di Gubbio e in casa rossonera si fa la conta degli indisponibili, con la speranza di recuperare, almeno parzialmente, il bomber Magnaghi alla prese con l'infortunio alla caviglia, mentre Fedato torna completamente a disposizione

domenica, 29 dicembre 2024, 13:42

Sembra essere ad un buon punto la trattativa che porterebbe Malik Djibril al Picerno, formazione che milita nel girone C di Serie C. Resta da capire quale sarà la formula del suo eventuale trasferimento: da ricordare che l'ex Fiorentina ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2026

sabato, 28 dicembre 2024, 12:58

L'attuale media punti potrebbe, nelle migliori delle ipotesi, portare la Lucchese a giocarsi lo spareggio per non retrocedere in Serie D. Ecco, esaminando le ultime tre stagioni, qual è stato il risultato finale delle squadre che all'inizio del girone di ritorno avevano 19 punti come i rossoneri