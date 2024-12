Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Pineto

venerdì, 20 dicembre 2024, 09:15

di gianluca andreuccetti

Prima giornata di ritorno per la Lucchese, che questa sera affronterà al Porta Elisa il Pineto. Match di cartello per i rossoneri, chiamati ai tre punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona playout. La Pantera non vince dal 25 novembre ed è chiamata ad una prestazione perfetta, contro un avversario ostico.

Gli abruzzesi, dodicesimi in classifica, hanno collezionato fino a questo momento 24 punti, tre in meno rispetto allo scorso anno. Dopo un inizio di stagione difficile, lo scorso 10 ottobre la società ha optato per il cambio di guida tecnica, affidando la panchina a mister Ivan Tisci. Dal suo arrivo, i biancazzurri hanno raccolto 5 vittorie (di cui 1 nel derby contro il Pescara), 1 pareggio e 4 sconfitte. Nell'ultimo turno, il Pineto è stato fermato per 1-1 dal Rimini in casa.

Il modulo di base è il 4-3-3 e uno degli uomini da tenere d'occhio è l'ex Giovanni Bruzzaniti, autore di 8 reti e 3 assist in 19 partite. L'ala sinistra sta vivendo la sua miglior stagione, da un punto di vista realizzativo.

L'ultima vittoria della Lucchese contro il Pineto risale al 30 settembre 2023. In quell'occasione, furono decisive le reti di Russo, Magnaghi e Guadagni.