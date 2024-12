Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: l'Arezzo

giovedì, 5 dicembre 2024, 12:28

di gianluca andreuccetti

Arrivati quasi al giro di boa del campionato, la Lucchese è chiamata a raccogliere punti importanti per la salvezza. Lunedì sera, i rossoneri scenderanno in campo al Porta Elisa contro l'Arezzo, gara valida per la 18^giornata del campionato di Serie C.

Sarà un derby delicato, perché di fronte ci sarà una squadra sulla carta molto valida, ma che non attraversa un periodo positivo. L'Arezzo, che occupa il sesto posto in classifica, non vince dal 26 ottobre contro la Spal. Da quel momento in poi sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte che hanno allontanato gli amaranto dalla zona nobile della classifica.

In estate, la società ha optato per il cambio di allenatore puntando su Emanuele Troise (nella foto con il tecnico rossonero Gorgone) che lo scorso anno ha guidato il Rimini fino alla qualificazione ai playoff. Nel complesso stiamo parlando di una squadra che non produce tanto in fase offensiva (18 reti), ma che allo stesso tempo concede il giusto agli avversari in termini di gol subiti (sesta miglior difesa del girone B). Il modulo di gioco è il 4-3-3 e uno degli uomini da tenere d'occhio in attacco è Roberto Ogunseye, il quale lo scorso anno è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B del Cesena. L'ultimo confronto tra Lucchese e Arezzo risale all'8 aprile scorso, con il match che terminò per 1-1. Dopo il vantaggio ospite con Risaliti, i rossoneri trovano la rete del pari a due minuti dalla fine, con Yeboah.