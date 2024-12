Lucchese-Pineto: 3-3 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 20 dicembre 2024, 23:15

Sono pochi i rossoneri che si salvano, in un contesto dove tutti i limiti della squadra sono ancora una volta emersi: bene Saporiti che predica nel deserto,e Quirini. Male Palmisani, malissimo Sasanelli: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 20 dicembre 2024, 22:52

Il vice allenatore: "Potevamo fare il 4-1 e vincere anche 4-3 in fondo, dobbiamo darci una svegliata e sfruttare al meglio le occasioni. Bisogna fare una crescita veloce e serve il mercato. Bisogna crescere non c'è più tempo"

venerdì, 20 dicembre 2024, 15:14

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei turni di campionato che vanno dalla terza giornata di ritorno sino alla tredicesima di ritorno, ancora una volta penalizzati i tifosi rossoneri con le partite della Lucchese in orario serale in pieno inverno e spesso in giorni prefestivi.

venerdì, 20 dicembre 2024, 09:15

Il modulo di base è il 4-3-3 e uno degli uomini da tenere d'occhio è l'ex Giovanni Bruzzaniti, autore di 8 reti e 3 assist in 19 partite. L'ala sinistra sta vivendo la sua miglior stagione, da un punto di vista realizzativo