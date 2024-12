Porta Elisa News



Mercato, Costantino verso l'addio

lunedì, 30 dicembre 2025, 18:25

di gianluca andreuccetti

Prime voci di mercato in casa Lucchese. A tre giorni dall'inizio ufficiale della sessione invernale, il Ds Ferrarese è al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi rinforzi. Come riportato dai colleghi di Amaranto Magazine e confermato con le verifiche fatte dalla nostra redazione, la Lucchese avrebbe messo gli occhi su Mirko Lazzarini e Mattia Gaddini dell'Arezzo.

Arrivato nel 2021 dal Real Forte Querceta, in questa stagione Lazzarini ha collezionato 14 presenze, di cui la maggior parte da titolare. Un profilo molto duttile, considerando che può essere impiegato sia come terzino destro, che come difensore centrale o anche centrale di centrocampo. Originario di Pietrasanta, nel 2023 ha vinto da protagonista il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la Lucchese avrebbe messo gli occhi su Mattia Gaddini. Autore di 2 reti e 3 assist in 20 presenze, il classe 2002 non sta trovando molto spazio in amaranto e potrebbe quindi decidere di cambiare aria. Nativo proprio di Lucca, Gaddini è cresciuto nei settori giovanili di Tau e Spezia, arrivando ad Arezzo nel 2022. Il suo ruolo naturale è quello di esterno offensivo, in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

In uscita, come raccolto dalla nostra redazione, sembra più che possibile il rientro di Rocco Costantino al Catania (giocherà con la Reggina?). Nel caso in cui il classe 1990 dovesse lasciare Lucca, la dirigenza molto probabilmente interverrà sul mercato, affiancando a Magnaghi un'altra prima punta.