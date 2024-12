Mister Testini: "Ci giocheremo le nostre carte"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 dicembre 2024, 16:30

I sardi occupano il quarto posto in classifica e sono ancora in corsa per la promozione diretta, con la vetta della classifica distante sette punti. Nell'ultimo turno, i rossoblù si sono imposti per 1-2 in casa del Carpi, ritrovando un successo che mancava dal 2 novembre scorso

giovedì, 12 dicembre 2024, 09:06

Con i lavori iniziati nel 1921 e terminati solo un anno dopo, lo stadio Vanni Sanna di Sassari è uno degli stadi più antichi in circolazione, anche se da quando il Re Vittorio Emanuele III pose la prima pietra, durante una sua visita nell'isola, è cambiato tutto e resta praticamente...

mercoledì, 11 dicembre 2024, 17:23

A quasi 48 ore dalla sfortunata gara contro l'Arezzo, la Lucchese conferma la fiducia al suo tecnico Giorgio Gorgone e lo fa attraverso una nota in cui si fa presente che è lo stesso presidente Bulgarella a credere nell'operato dell'allenatore: "L'obiettivo è vedere un cambio di marcia anche nelle prossime...

mercoledì, 11 dicembre 2024, 16:10

L'attaccante ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per circa tre settimane. Qualche problema anche per Dumbravanu, Costantino e Tumbarello, mentre Fedato rientra in gruppo. Welbeck in attesa del via libera definitivo per riprendere gli allenamenti