Porta Elisa News



O la va o la spacca

domenica, 8 dicembre 2024, 17:56

Match delicato, forse delicatissimo per i rossoneri e per il loro allenatore che ormai stazionano nelle parti basse della classifica: quella con l'Arezzo, anche leggendo le dichiarazioni del direttore generale Conte rilasciate al suo ufficio stampa, sembra essere una gara da dentro o fuori. Mentre, al di là dell'aspetto tecnico, tutto sembra avvolto, più che mai nel mistero e nell'incertezza al di là delle ennesime dichiarazioni che aggiungono concretamente poco.

La Lucchese dovrà fare a meno, oltre che di Fedato, ormai sparito dai radar, anche di Welbeck e Fazzi (squalificato), mentre Catanese, reduce dalla frattura nasale, dovrebbe partire dalla panchina. In settimana il tecnico Gorgone ha provato delle varianti per cercare di rendere un po' meno penetrabile la difesa rossonera, tra le peggiori del campionato, così come l'impiego di Gucher sinora in campo per un solo minuto. Non è da escludere la riproposizione della difesa a quattro contro gli amaranto che non vengono a loro volta da un periodo felice. Ecco la possibile formazione con le squadre in campo di lunedì alle 20,30: Coletta, Gemignani, Sabbione, Gasbarro, Visconti, Antoni, Tumbarello, Gucher, Quirini, Saporiti, Magnaghi.