Porta Elisa News



La difesa tiene, capitan Tumbarello trascina i suoi

domenica, 15 dicembre 2024, 17:15

Palmisani 5,5: Si fa trovare pronto le poche volte che la Torres lo impegna, però ha perso un po' della spavalderia di inizio campionato e più volte è impreciso nell'ordinaria amministrazione.

Gemignani 6: Dalla sua parte la Torres spinge con qualità e l'esterno lucchese, spesso sollecitato, se la cava come può contro avversari che sovente lo mettono in difficoltà.

Visconti 6,5: In crescita, disputa una partita di personalità con buona reattività difensiva e discreta lucidità quando c'è da impostare.

Fazzi 5,5: Lotta con esperienza contro le insidiose punte sarde, però rischia di essere il protagonista di giornata dello svarione rossonero d'ordinanza con un liscio che libera Varela davanti a Palmisani.

Gasbarro 6,5: Partita di classe e sostanza contro avversari di qualità, chiude gli spazi e rilancia con tranquillità e precisione.

Gucher 6: Sottoritmo, non riesce a entrare nel vivo del gioco, ma è sempre nella posizione giusta a supporto dei compagni e fa sentire la sua esperienza a tutta la squadra.

Quirini 6: Sul lato destro della difesa c'è da lavorare ed è costretto a una partita di sacrificio che lo limita nelle scorribande offensive.

Tumbarello 7: Novanta minuti di corsa a tamponare in mediana e ripartire, talvolta anche con qualità ma sempre nel deserto di una squadra contratta che lo accompagna davvero poco.

Costantino 5: Non gli arriva un pallone che sia uno da sfruttare e lui non ha la forza di andarseli a cercare, rimanendo avulso dal gioco.

Saporiti 6: Non la sua migliore giornata, entra in partita nel secondo tempo giocando sotto i suoi standard ma dimostrandosi come al solito l'unico rossonero in grado di impensierire le difese avversarie; sfiora il gol con una punizione magistrale che l'arbitro gli fa misteriosamente calciare parecchi metri più indietro rispetto al fallo che aveva subito.

Antoni 5,5: Lucido e ordinato, si rende spesso utile in difesa, senza rinunciare a ripartire, specialmente nel secondo tempo quando la Torres gli lascia ampi spazi dove infilarsi; è tuttavia incredibilmente impreciso in rifinitura, sprecando anche un facilissimo appoggio a due compagni smarcati davanti alla porta sarda.

Sasanelli 5,5: Prende il posto di Costantino facendosi valere nel pressing ma non riesce a giocare con qualità i pochi palloni che gli campitano.

Catanese 6: Entra a dare sostanza al centrocampo.

Frison s.v.