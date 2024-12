Porta Elisa News



Tanta immaturità, tanti limiti

venerdì, 20 dicembre 2024, 23:15

Palmisani 5: Insicuro, con un banale errore tecnico permette al Pineto di rientrare in partita.

Gemignani 5,5: Dalla sua parte il Pineto sfoggia i pezzi pregiati, il terzino rossonero limita i danni come può ma non sempre riesce a contenere Bruzzaniti.

Visconti 6: Disciplinato sulla fascia, controlla gli avversati senza però farsi vedere in avanti.

Fazzi 5,5: Efficacie in prima battuta, quando la palla arriva all'interno dell'area di rigore troppe volte e troppo facilmente la prendono gli avversari.

Gasbarro 6,5: Tiene a galla la Lucchese sulle palle alte e disputa una partita dominante nella sua zona di campo e anche oltre.

Tumbarello 6: Partecipa da protagonista alla splendida azione spagnola del pareggio, poi non si risparmia nel tamponare e rincorrere gli avversari.

Gucher 6: Al piccolo trotto con un gran senso della posizione ma con poco ritmo per sostenere Tumbarello, fa comunque rivedere qualche sprazzo della sua classe.

Quirini 7,5: Assist per il pareggio, sombrero e tiro nell'angolo per il vantaggio, inoltre un moto continuo sulla fascia con tante iniziative coraggiose, senza risparmiarsi nella fase difensiva.

Antoni 5,5: Buono l'inserimento che gli frutta il gol del pareggio con una conclusione fortunosa e deviata, però il laterale lucchese non è certo brillante: soffre il pressing, perde diversi palloni banali e non prende mai l'iniziativa.

Saporiti 7: Assist, gol e una gioia per gli occhi ogni volta che prende il pallone; se non predicasse nel deserto chissà cosa potrebbe fare la Lucchese.

Selvini 6: Comprensibilmente in difficoltà quando c'è da difendere il pallone, è comunque generoso nel pressing e bravo a liberarsi negli spazi, anche se conclude malamente; sblocca il suo tabellino personale con un assist non banale.

Catanese 6: In campo a dare sostanza quando la Lucchese ha già smesso di giocare.

Sasanelli 4: Gli capitano due occasioni e in entrambi i casi litiga col pallone: in una di queste era solo davanti al portiere nel recupero, col Pineto che era andato a cercare gloria nel paese dei balocchi della difesa rossonera: se si vuol giocare a alti livelli non si possono fallire queste occasioni, almeno non in questo modo.