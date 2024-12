Porta Elisa News



Pardini: "Siamo in costante contatto con la società rossonera: ci sono diversi soggetti interessati al club""

venerdì, 27 dicembre 2024, 13:19

"Siamo in costante contatto con la società rossonera": spazio anche alle vicende della Lucchese nella conferenza stampa di fine anno del sindaco Mario Pardini, tenutasi questa mattina a Palazzo Orsetti. Il primo cittadino ha ribadito come il Comune sia in costante contatto con l'attuale proprietà, che non ci sono indicazioni sui nomi dei possibili nuovi acquirenti ma che soggetti interessati non mancherebbero.

"Siamo in costante contatto con la società – ha spiegato Pardini – ci spiace molto per il presidente Bulgarella, sulla cessione sappiamo che ci sono diversi interlocutori e teniamo d'occhio quello che sta succedendo. Da parte nostra, c'è stato un grande impegno per quanto riguarda l'impianto del Porta Elisa, e auspichiamo un esito positivo sulle trattative, ma, trattandosi di una società privata, non possiamo intervenire sulle stesse".