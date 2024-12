Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa

venerdì, 27 dicembre 2024, 08:50

Comincerà domani la ripresa degli allenamenti e la preparazione della delicata gara di Gubbio dove i rossoneri dovranno disputare un nuovo scontro diretto, carico di insidie, ma assolutamente da non perdere per non compromettere ulteriormente la classifica. Il piatto piange, la società, che per il momento non ha preso nessuna decisione, è sempre più al centro di voci sulla possibile cessione, ma la priorità è salvare la categoria ed è tutto da capire cosa e come verrà fatto nell'ormai imminente mercato di gennaio.

Quanto al campo, mister Gorgone, che ha terminato la sua squalifica, dovrà fare i conti con gli assenti (da capire con il prossimo bollettino medica la situazione di Welbeck e di Magnaghi) e soprattutto con una condizione psicologica a dir poco depressa dei suoi, che sono reduci da un pari, quello con il Pineto, che somiglia da vicino a una sconfitta per come è maturato. Servirà stringere i denti e fare appello a risorse che, francamente, in questo momento non si sa dove possano essere ritrovate. Le stesse poche alternative in panchina, ogni volta che sono state impiegate, hanno regolarmente deluso. Inutile girarci intorno: serve un mercato importante.