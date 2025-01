Porta Elisa News



Calciatore rossonero colpito da una testata: Daspo a tre tifosi

giovedì, 16 gennaio 2025, 16:21

Ambiente rossonero sempre più incandescente, accanto alla vendita societaria, ecco un grave episodio venerdì scorso quando nella nottata dopo la gara contro la Spal, segnata da una nuova clamorosa sconfitta a cui erano seguite le inevitabili contestazioni, secondo la ricostruzione della Questura di Lucca, un giocatore rossonero che si trovava in un locale di Borgo Giannotti è stato aggredito da tre tifosi verso le 2,50 di notte.

Minacce, schiaffi e una testata al giocatore accusato di scarso rendimento di tutta la squadra, con la testata che ha provocato una ferita al sopracciglio: le indagini hanno portato nella giornata odierna alla emissione di tre Daspo, uno per otto anni, per l'autore della testata, uno per due e uno per tre anni. I tre sono anche indagati per lesioni e minacce