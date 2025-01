Porta Elisa News



Crisi societaria, Barsanti: "Punto fermo: vendere la Lucchese a gruppi seri"

lunedì, 13 gennaio 2025, 18:25

Con un post sul proprio profilo Facebook, l'assessore allo Sport nonché vice sindaco comunale Fabio Barsanti è tornato a parlare della grave situazione della Lucchese e della possibile vendita societaria: "E’ scontato dire che ci siamo interessati in modo costante e da vicino a tali vicende, che nelle ultime settimane hanno subito una brusca accelerata e che, nei limiti dei rispettivi ruoli, abbiamo sempre preteso di essere informati su quali fossero le compagini interessate a rilevare la società. Riteniamo vi debba essere tuttavia un punto fermo: vendere la Lucchese a gruppi seri, che garantiscano una prospettiva e il doveroso rispetto che questa squadra e questa città pretendono".

"Di fronte a chi porta avanti gli interessi della Lucchese – aggiunge – la nostra collaborazione non è venuta e non verrà mai meno. Se interesse comune sarà quello di continuare a perseguire ogni strada per portare gruppi o imprenditori seri che possano far proseguire il calcio a Lucca nelle categorie che ci competono, noi ci siamo stati e continuiamo a esserci nei prossimi giorni. A coloro che con malafede o ignoranza pensano che il Comune si sia mosso male o si sia fatto ingannare sostenendo che questa giunta abbia buttato via soldi pubblici per sistemare il Porta Elisa, infine, ricordo che senza gli interventi fatti o programmati in questi due anni la Lucchese avrebbe rischiato l'iscrizione perché senza stadio, oppure di giocare a porte chiuse. La spesa è stata fatta per un impianto della comunità e per la Lucchese, non certo per singoli imprenditori che passano, sono passati e passeranno.