Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: la Pianese

mercoledì, 29 gennaio 2025, 08:57

di gianluca andreuccetti

Ritorna in campo la Lucchese che domenica alle ore 17:30 affronterà a Piancastagnaio la Pianese, gara valida per la 25^giornata del campionato di Serie C. Dopo la bella vittoria contro l'Ascoli, l'obiettivo è quello di trovare continuità per non perdere di vista la zona salvezza, distante quattro lunghezze.

Di fronte ci sarà un avversario ostico e dal buonissimo ruolino di marcia, considerando che è una neopromossa. La Pianese occupa attualmente il nono posto in classifica a quota 32 punti e si trova in piena zona playoff. Nonostante l'addio inaspettato del tecnico Prosperi (adesso al Campobasso), la squadra ha continuato a macinare punti, togliendosi anche diverse soddisfazioni. Una di queste è stato sicuramente il successo ottenuto dieci giorni fa contro il Pescara.

Da quando è arrivato mister Formisano, i bianconeri hanno collezionato 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. In casa, la Pianese ha raccolto ben 19 punti, con l'ultima sconfitta tra le propria mura amiche che risale al 7 dicembre scorso, contro la Ternana. Il modulo utilizzato è il 3-4-1-2 e uno dei calciatori da tenere sott'occhio è Gugliemo Mignani, autore di 10 reti in 24 presenze. L'attaccante sta confermando gli ottimi numeri della scorsa stagione, dove, a suon di gol, trascinò gli amiatesi fino alla promozione in Serie C.

L'ex di questa partita è Lorenzo Sorrentino, attaccante che ha vestito la maglia della Pantera nella stagione 2018-19. All'andata, l'incontro terminò con un rocambolesco 3-3. Per la Lucchese andarono a segno Gemignani, Fedato e Quirini.