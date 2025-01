Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: l'Ascoli

martedì, 21 gennaio 2025, 10:56

di gianluca andreuccetti

Archiviato il pareggio di Rimini, la Lucchese è al lavoro in vista della sfida di venerdì sera contro l'Ascoli, gara valida per la 24^giornata del campionato di Serie C. L'obiettivo è quello di trovare la prima vittoria del 2025, con la classifica che settimana dopo settimana si sta facendo molto pericolosa.

La Pantera occupa il diciassettesimo posto, con 4 lunghezze di ritardo dal Pontedera, che al momento sarebbe salvo. Di fronte ci sarà come detto l'Ascoli, squadra che sta vivendo una stagione ricca di difficoltà. Partiti con l'intenzione di lottare per il ritorno diretto in Serie B, i marchigiani hanno dovuto fare i conti con un campionato molto equilibrato. I bianconeri occupano l'undicesimo posto con 27 punti e sono in piena lotta per i playoff. L'ultima vittoria risale al 14 dicembre, in trasferta contro il Legnago. Da quel momento in poi ono arrivati 3 pareggi e 1 sconfitta, rimediata contro la capolista Virtus Entella.

Dopo il brutto inizio di Carrera, a fine settembre la società ha optato per un cambio in panchina, nominando Domenico Di Carlo come nuovo allenatore. Lo schieramento tattico è il 4-2-3-1 e il pericolo numero uno è Simone Corazza, autore di 11 reti in 22 presenze. Uno score importante per l'ex Cesena, tra i punti di riferimento del Picchio. In grande spolvero il suo compagno di reparto Francesco Forte, tornato ad inizio 2025 dopo aver scontato la squalifica in merito alle vicende scommesse. Il centravanti ha totalizzato 3 presenze e 2 reti, arrivate contro Milan Futuro e Pianese. Forte ha vestito la maglia della Lucchese tra il 2015 e il 2016, collezionando 26 reti in 41 apparizioni.

Gli altri due ex di turno saranno Manuel Alagna e Roberto Toma, con quest'ultimo che però lo scorso anno non è mai sceso in campo con la Pantera. L'ultima vittoria al "Porta Elisa" della Lucchese sull'Ascoli risale al 28 gennaio 1995, con il match che terminò con il risultato di 5-1. A decidere l'incontro furono Paci, Di Francesco, Simonetta e Giusti.