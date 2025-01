Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Piancastagnaio

martedì, 28 gennaio 2025, 09:38

Il primo impianto dedicato al calcio nel Comune di Piancastagnaio risale al 1932, ma di stadio si può parlare solo dopo il secondo dopoguerra quando venne eretta una vera e propria tribuna coperta su uno dei due lati principali del campo capace di contenere sino a 2500 spettatori. Sempre in quegli anni, l'impianto finì anche per essere temporaneamente trasformato in ippodromo per ospitare le contrade paesane e il relativo palio.

Dal 2011 il terreno è in sintetico e con la promozione tra i professionisti del 2019 furono implementati numerosi lavori tra cui un settore per i tifosi ospiti. Attualmente, lo stadio che si chiama comunale ed è in gestione alla Pianese, ospita sino a 1500 spettatori a sedere (solo in parte in strutture coperte) e non ha la pista di atletica. Teoricamente può arrivare a 2500 posti in piedi. Le misure del terreno, che ha ospitato anche alcune finali scudetto di Serie D, sono 100x60 metri.