Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Rimini

mercoledì, 15 gennaio 2025, 12:31

Lo stadio di Rimini, intitolato a Romeo Neri, sorge su di un'area storicamente legata alla squadra romagnola. Inizialmente nominata "prato della Sartona", divenne poi ippodromo e nel 1933 iniziarono i lavori per l'impianto terminati l'anno successivo con lo stadio da 4000 posti che prese il nome di Stadio del Littorio. Con la sconfitta in guerra, l'impianto venne ribattezzato nel 1945 Stadio comunale per poi essere intitolato al ginnasta Romeo Neri primo riminese a partecipare e vincere una Olimpiade (nel 1932).

Nel corso degli anni l'impianto ha subìto numerose ristrutturazioni e per un certo periodo ha ospitato anche le partite del Rimini Baseball. Gli ultimi lavori sono stati effettuati nel 2019 all'impianto di illuminazione, mentre nel 2015 era stato sostituito il manto erboso naturale con uno sintetico. Da tempo è allo studio l'ipotesi di costruzione di un nuovo impianto, il cui progetto è curato dall'Aurora Costruzioni (che anni fa tentò anche a Lucca di realizzare un'opera simile): dovrebbe ospitare sino a 12.200 persone, essere tutto coperto ed ospitare ambulatori e altre attività. Attualmente, l'impianto contiene 9768 persone con un solo settore, quello della tribuna, che presenta la copertura. Le misure del campo sono 105x65.