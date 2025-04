Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Pontedera

giovedì, 3 aprile 2025, 11:41

Lo stadio di Pontedera, inizialmente noto come comunale, è stato dedicato all'ex attaccante Ettore Mannucci che negli anni '40 e '50 ebbe occasione di giocare in serie A. L'impianto, che ha preso il posto del vecchio stadio Marconcini, è stato costruito negli anni '60 e su questo terreno sono scesi non solo il Pontedera, ma anche numerose formazioni che nel corso degli anni non avevano impianti a norma: Tuttocuoio, Montevarchi, Monterosi, tra le altre.

L'impianto ha ospitato anche partite internazionali di calcio giovanile tra cui alcune edizioni del Torneo di Viareggio. Nel 2012, con il ritorno tra i professionisti del Pontedera, è stato ammodernato e sono state aggiunte alcune tribunette metalliche.

La capienza complessiva è attualmente di 2700 posti (ma nel 1993 ospitò 6000 persone per un Pontedera-Lucchese) divisi tra la tribuna coperta, una fetta di gradinata riservata ai tifosi di casa e il settore ospiti. Le misure del campo sono 105-65 e il terreno è in sintetico.