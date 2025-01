Gubbio-Lucchese: 3-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 4 gennaio 2025, 17:36

Il tecnico: "Presi tre gol in modo allucinante, con due schierati e uno con ripartenza a trenta secondi dalla fine del primo tempo. Di buono vedo poco, anche perché il risultato sposta tutto. Se sono in discussione? Lo sono da sempre"

sabato, 4 gennaio 2025, 17:16

I rossoneri ormai sembrano incapaci di fare loro le gare, con una difesa che ancora una volta è disarmante per come incassa gol e con il portiere che appare non lucido: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 3 gennaio 2025, 17:23

A Gubbio, su di un campo che non riserva gioie ormai da un decennio e passa, la Lucchese comincia il suo 2025. Quello contro gli umbri, vista la classifica, è una sorta di primo spareggio dell'anno: la probabile formazione con Magnaghi che torna finalmente a disposizione almeno dalla panchina

venerdì, 3 gennaio 2025, 17:23

Prime due partenze ufficiali in casa rossonera. Con una nota la Lucchese ha comunicato di aver ceduto Malik Djibril a titolo definitivo al Picerno e conferma il prestito di Tommaso Botrini al Livorno