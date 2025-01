Il sindaco e l'assessore domenica al Museo rossonero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 17 gennaio 2025, 18:54

Contattato per chiedere informazioni sul ruolo di Giuseppe Vitaglione, la figura che in questi giorni sta rappresentando la Lucchese nella sede rossonera, incontrando collaboratori, squadra e staff tecnico, l'avvocato Giuseppe Longo dichiara di non conoscerlo

venerdì, 17 gennaio 2025, 14:05

Con il calcio giocato passato in secondo piano, a prendersi la scena è stato il cambio societario, con le conseguenti critiche e perplessità legate ai nuovi proprietari e alle modalità con cui la trattativa è andata in porto, ma i rossoneri saranno in campo a Rimini a cercare punti salvezza:...

giovedì, 16 gennaio 2025, 16:21

Ambiente rossonero sempre più incandescente: nella nottata dopo la gara contro la Spal, secondo la ricostruzione della Questura di Lucca, un giocatore rossonero che si trovava in un locale di Borgo Giannotti è stato aggredito da tre tifosi che sono sotto inchiesta e che nel frattempo hanno ricevuto Daspo da...

giovedì, 16 gennaio 2025, 15:18

L'opposizione: "La giunta Pardini, assessore Barsanti in testa, che da oggi possiamo chiamare assessore del fallimento, non è stata in grado di gestire neppure la vicenda Lucchese, a cui, a parole, ha sempre detto di tenere moltissimo"