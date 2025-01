Porta Elisa News



La polveriera Lucchese approda a Rimini

venerdì, 17 gennaio 2025, 14:05

Settimana a dir poco turbolenta in casa Lucchese. Con il calcio giocato passato in secondo piano, a prendersi la scena è stato il cambio societario, con le conseguenti critiche e perplessità legate ai nuovi proprietari e alle modalità con cui la trattativa è andata in porto.

Intanto, domani i rossoneri affronteranno in trasferta il Rimini, match cruciale nella lotta alla salvezza. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2, con il possibile rientro di Palmisani al posto di Coletta. Come terzini dovrebbero agire Visconti e Gemignani, con Gasbarro e Sabbione che potrebbero essere la coppia di centrali. L'ex Bari, che non gioca dal 9 dicembre, potrebbe prendere il posto dall'inizio di Fazzi.

In mezzo al campo, resta da capire chi affiancherà capitan Tumbarello, con il ballottaggio tra Gucher e Catanese. L'ex Arezzo parte leggermente favorito sull'austriaco, non al top fisicamente. A completare il reparto ci saranno Antoni e Quirini. In avanti, si va verso la conferma della coppia formata da Saporiti e Magnaghi. Lucchese: Palmisani; Visconti, Gasbarro, Sabbione (Fazzi), Gemignani; Antoni, Tumbarello, Catanese (Gucher), Quirini; Magnaghi, Saporiti