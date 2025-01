Porta Elisa News



L'avversaria sulla strada dei rossoneri: la Spal

giovedì, 9 gennaio 2025, 07:51

di gianluca andreuccetti

Archiviata la delusione di Gubbio, venerdì sera la Lucchese torna al "Porta Elisa" dove affronterà la Spal, gara valida per la 22^giornata del campionato di Serie C. Match della verità per i rossoneri, chiamati a reagire dopo l'ennesima sconfitta.

Di fronte ci saranno i biancocelesti, sedicesimi in classifica e sopra di un punto rispetto alla formazione di Gorgone. Altra stagione anomala per gli estensi che, nonostante le aspettative iniziali, si ritrovano per il secondo anno di fila in lotta per non retrocedere. Un momento non semplice per i biancocelesti che non vincono dal 23 novembre contro la Torres, ma che sono reduci da tre pareggi di fila.

Un match delicato anche per il tecnico Dossena, confermato in queste settimane nonostante i risultati altalenanti della sua squadra. Da un punto di vista tattico, il modulo più utilizzato è il 4-3-3. Il capocannoniere è il capitano Mirko Antenucci che, a 40 anni, è ancora in grado di fare la differenza. Sempre in attacco, occhio anche ad Emanuele Rao, autore fino a questo momento di 4 reti. Estensi che in questa finestra di mercato si sono rinforzati con l'arrivo di Hamza Haoudi, centrocampista classe 2001 proveniente dal Frosinone. All'andata, la Lucchese si impose per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Decisive le reti di Antoni, Quirini e Costantino.