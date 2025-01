Porta Elisa News



Longo a sorpresa: "Vitaglione? Non ho idea di chi sia"

venerdì, 17 gennaio 2025, 18:54

di emanuela lo guzzo

A poco più di tre giorni dal cambio societario, dalla cessione da parte del Gruppo Bulgarella e dall’arrivo sulla scena dell’avvocato Giuseppe Longo - legale rappresentante di Sanbabila srl, la società che ha acquisito il cento per cento delle quote della Lucchese - sono soltanto due i nomi ufficializzati dalla nuova proprietà: quello di Riccardo Veli nel ruolo di direttore generale e quello di Umberto Bruno come collaboratore di tutta l’area tecnica. Nella puntata di ieri sera di Curva Ovest su Noi tv però, in cui é intervenuto anche l’avvocato Longo, lo SLO e tifoso rossonero Moreno Micheloni ha affermato di aver incontrato nella sede della Lucchese Giuseppe Vitaglione, colui che al momento, in attesa dell’arrivo a Lucca della proprietà e delle nuove figure dirigenziali, starebbe rappresentando la società.

Abbiamo quindi chiesto informazioni in merito direttamente all'avvocato Giuseppe Longo la cui risposta ci ha lasciati perplessi e anche ulteriormente amareggiati.



Nella trasmissione andata in onda ieri sera e nella quale lei stesso é intervenuto, è stato fatto il nome di Giuseppe Vitaglione come momentaneo rappresentante della società. Non essendo tra i nomi che sono stati già ufficializzati dalla nuova proprietà, ci può dire che ruolo ricopre Vitaglione nella Lucchese?



“Nessun ruolo - afferma perentorio Longo -. L’unico rappresentante della società al momento sono io oltre a Riccardo Veli e Umberto Bruno che abbiamo già provveduto a ufficializzare”.



Vitaglione però ci risulta che operi nella sede della Lucchese e che abbia anche incontrato anche squadra e staff...



“Non lo conosco e ripeto che l’unico rappresentante della Lucchese sono io”.



Quindi lei non conosce Vitaglione che in questi giorni é in sede a Lucca e sta incontrando le varie figure che finora e a vario titolo hanno fatto parte della Lucchese?



“Non ho idea di chi sia".