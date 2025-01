Porta Elisa News



Lucchese: ufficializzata l'intenzione di cedere

sabato, 11 gennaio 2025, 18:00

Nessun cambio tecnico alla Lucchese, ma il cambio della società è ormai imminente. Lo conferma la Lucchese in una nota.

"In un momento delicato come quello attuale, la Lucchese 1905 – vi si legge – desidera esprimere con trasparenza la propria posizione e le motivazioni delle decisioni adottate. La recente sconfitta casalinga e la posizione di classifica non in linea con le aspettative rappresentano un momento di forte difficoltà per la nostra squadra e per i nostri tifosi, che ringraziamo per il loro costante supporto e per il confronto sincero e corretto che è avvenuto ieri sera nel post partita. Le condizioni di salute non positive del Presidente Andrea Bulgarella lo hanno portato a una profonda riflessione sull'immediato futuro della Lucchese".

"Come più volte ripetuto – conclude la nota – la società sta cercando nuovi acquirenti per garantire la continuità di un progetto in linea con la storia che Lucchese 1905 rappresenta. In queste ore si è delineata una strada ben precisa sulla cessione, che porterebbe a un closing già nei prossimi giorni. Pertanto, il Presidente Andrea Bulgarella, ha espresso la volontà di non procedere ad alcun cambiamento in nessun ambito tecnico-sportivo, poiché ritiene che tali decisioni debbano essere prerogativa dei futuri acquirenti della società. Questa scelta non deriva da un disimpegno nei confronti del progetto sportivo, ma da un atto di responsabilità e consapevolezza della complessità della situazione attuale".