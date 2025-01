Porta Elisa News



Lucchese, si sprecano le voci sulla cessione societaria

mercoledì, 8 gennaio 2025, 08:03

Voci tante, anche troppe, trattative concrete invece non è dato sapersi. Da giorni si susseguono ipotesi di cessione della società rossonera, ipotesi che in questi giorni si sono fatte ancora più consistenti: misteriosi imprenditori italiani, gruppi italiani ed esteri, notai che sarebbero pronti per le firme. Di tutto questo non c'è però nessuna conferma.

Quella che si sta registrando è sicuramente un'accelerazione guidata in primis dall'amministratore delegato Lo Faso che starebbe gestendo i contatti con i soggetti che si sono fatti avanti nel corso delle ultime settimane. Che qualcosa debba accadere, è altamente probabile per due motivi: il primo che chiunque voglia mettere piede a Lucca c'è da immaginare intenda gestire il mercato invernale, il secondo riguarda invece il Gruppo Bulgarella, che se dovesse mantenere la proprietà della Lucchese attraverso le tre società che la possiedono si troverebbe a pagare la nuova scadenza di stipendi e contributi a febbraio.