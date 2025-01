Porta Elisa News



Mercato e trattative bloccate

martedì, 14 gennaio 2025, 07:15

Tutto fermo, nonostante i rumori di fondo e i comunicati stampa che preannunciavano cessioni imminenti. Se fino a qualche ora fa, anche a leggere i comunicati stampa della società rossonera, sembrava vicino l'epilogo del passaggio di proprietà, l'inizio della settimana è partito all'insegna della calma piatta. Tutto fermo, forse, anzi, qualche passo indietro da parte dei soggetti che si erano avvicinati.

E l'immobilità sul piano societario, con il Comune che in settimana dovrebbe incontrare possibili soggetti interessati, si trasferisce anche sul mercato invernale, nel quale la Lucchese non ha ancora, nonostante la grave posizione di classifica, regalato un nuovo giocatore alla rosa. Difficile in questa situazione e senza risorse aggiuntive a disposizione per la campagna acquisti convincere giocatori e procuratori a venire a Lucca. Sul fronte cessioni, invece, potrebbe essere la settimana giusta per Giacchino, Dumbravanu e Costantino.