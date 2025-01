Porta Elisa News



Mercato: il portiere Davide Barosi verso la Lucchese?

mercoledì, 22 gennaio 2025, 14:55

di gianluca andreuccetti

In attesa della conferenza stampa di questo pomeriggio, pare che nelle prossime ore in casa Lucchese potrebbe arrivare il primo colpo in entrata di questo calciomercato. Dalle verifiche fatte dalla nostra redazione, i rossoneri potrebbero chiudere a breve per Davide Barosi, portiere di proprietà dell'Ascoli ma che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Giugliano, nel girone C di Serie C.

Nativo di Asola in provincia di Mantova, il classe 2000 è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Cremonese. Il 24enne può vantare più di 100 presenze tra i professionisti, con le maglie di Juve Stabia, Grosseto, Cerignola e appunto Giugliano. Il 28 ottobre 2023 ha esordito con l'Ascoli in Serie B, nella gara persa per 3-1 contro il Parma. In questa stagione, Barosi ha collezionato 9 presenze, tra campionato e Coppa Italia. L'operazione tra Lucchese e Ascoli, proprietario del suo cartellino, potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito. Non è escluso che Barosi, che dovrebbe arrivare a Lucca già nel pomeriggio di oggi, possa essere convocato per la sfida di venerdì, proprio contro l'Ascoli.

Nel caso in cui questa trattativa andasse in porto, sempre tra i pali uno degli indiziati a lasciare la Pantera sarebbe Lorenzo Palmisani, il quale potrebbe rientrare al Frosinone.