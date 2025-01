Porta Elisa News



Mercato, Quirini nel mirino del Milan B

mercoledì, 8 gennaio 2025, 14:16

Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato della Lucchese. Dopo le ufficialità di Botrini e Djibril, i rossoneri potrebbero salutare uno dei calciatori più importanti della rosa. Come appreso dalla nostra redazione, il Milan B sarebbe piombato su Ettore Quirini. Non un semplice sondaggio ma un interesse concreto. Nella giornata di oggi è in programma un contatto tra i due club.

Tenendo conto del suo percorso e delle sue qualità, per la Lucchese si tratterebbe di una perdita rilevante, anche in vista della volata per la salvezza. Da sottolineare però che il classe 2003 andrà in scadenza a fine stagione e in questo modo la società potrebbe monetizzare dalla sua cessione. Servirebbe dunque un'offerta importante per concludere l'affare, altrimenti molto probabile possa restare.

Arrivato nel 2021 dopo l'esperienza dalla Fiorentina, Quirini ha esordito in Serie C il 23 aprile 2022, sotto la gestione Pagliuca. Nato come terzino destro, soprattutto con Gorgone in panchina, ha sperimento diversi ruoli, venendo schierato anche come difensore centrale, esterno destro e anche come attaccante di fascia. Una crescita avvenuta a 360 gradi, sia dentro che fuori dal campo. In questa stagione Quirini si sta consacrando in Serie C: fino a questo momento ha segnato 4 reti in 20 presenze.

Oltre alla possibile partenza del classe 2003, anche tra i pali ci potrebbero essere dei cambiamenti, dato che sia Palmisani che Coletta non hanno date grosse sicurezze. Decisione che comunque dovrebbe essere presa dopo la sfida salvezza di venerdì sera contro la Spal.