Mister Dossena: “Bravi a reagire dopo il pari, la Lucchese può salvarsi”

venerdì, 10 gennaio 2025, 22:57

di gianluca andreuccetti

Vittoria sofferta della Spal che si è aggiudicata lo scontro diretto contro la Lucchese. In sala stampa, il tecnico Andrea Dossena ha analizzato il successo della sua squadra: “Una partita da due facce. Nel primo tempo abbiamo creato, nel secondo tempo non abbiamo tenuto possesso palla, brava la Lucchese a crederci. Abbiamo speso tante energie e ho apprezzato la nostra reazione dopo il pareggio che abbiamo subito. Quando abbiamo il pallino del gioco possiamo fare male, andando a stimolare i limiti dell’avversario. Ben venga che ci sia una squadra che non molla mai. Questa vittoria non significa niente, dobbiamo crescere. Il nostro campionato è stato negativo nella prima parte. Lucchese? Si sta aggrappando a Quirini e Saporiti, i quali stanno trovando continuità di prestazione. Ho visto una squadra che gioca con delle buone individualità. A mio parere possono tirarsi fuori dalla zona calda della classifica”.

Nella conferenza stampa post partita è intervenuto il match winner Ludovico D’Orazio: “Gol importante per l’economia della partita. Nel primo tempo eravamo in totale controllo, poi nel secondo tempo non abbiamo avuto un approccio positivo, il vantaggio poteva essere maggiore per quello che abbiamo creato. Quando sei in campo senti la pressione avversaria, dobbiamo lavorare sulla capacità di gestire i momenti della partita, soprattutto quando siamo in vantaggio. Sono contento di giocare tanto. Tra acquisti e infortunati recupereremo diversi giocatori. Da un punto di vista di testa siamo cresciuti tanto. tre mesi fa, una partita come quella di oggi la perdevamo, ne sono convinto. La Lucchese è una squadra che per qualità e per spessore non merita questa classifica. Al contrario nostro, a loro sta girando tutto male. Sono una squadra di gamba, compatta e usciranno da questa situazione difficile”.