Porta Elisa News



Settimana corta e cruciale

lunedì, 6 gennaio 2025, 08:51

La sconfitta, dolorosa quanto imbarazzante di Gubbio è già nel libro dei tanti tristi ricordi di questa stagione: tra un fazzoletto di giorni (venerdì ore 20,30) , la Lucchese è chiamata a un nuovo e forse determinate scontro diretto con la Spal che precede di un punto i rossoneri in classifica, rossoneri che hanno già ripreso da ieri ad allenarsi considerando la settimana super corta. Dire che l'ambiente, in ogni sua componente, è depresso è fare sfoggio di ottimismo e, soprattutto, sfuggono le prospettive.

In città si moltiplicano le voci di un possibile passaggio della proprietà. La società – sempre più assente a meno che per presenza e segno di discontinuità non si intenda quella del direttore generale Conte alle partite o, forse, per trovare qualche compratore di sua conoscenza – è trincerata nel silenzio e incapace, probabilmente per la cessione ravvicinata, di prendere decisioni, anche a riguardo della guida tecnica. Il mercato pare in alto mare: qualche cessione di elementi impalpabili a livello di rosa, ma quanto e cosa potrà fare il diesse Ferrarese (con un budget che temiamo sia vicino allo zero) non è dato sapersi: eppure solo da un rafforzamento della rosa può arrivare la salvezza.

La classifica, invece, per ora è chiara: rossoneri al quart'ultimo posto in piena zona playout e con l'ultimo posto, quello della retrocessione diretta, a sole cinque lunghezze. La squadra pare ormai svuotata, incapace di reagire. La situazione, da qualunque angolazione, pare difficile per non dire drammatica.