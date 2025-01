Saltocchio fuori dalla vendita della Lucchese: e ora?

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 21 gennaio 2025, 12:43

Con il passaggio di Qurini, il ridicolo racconto farsa delle seconde squadre come viatico per la rinascita del calcio italiano si arricchisce di un nuovo capitolo che dovrebbe far arrossire di vergogna chiunque abbia la minima comprensione di cosa sia il calcio

martedì, 21 gennaio 2025, 10:56

Partiti con l'intenzione di lottare per il ritorno diretto in Serie B, i marchigiani hanno dovuto fare i conti con un campionato molto equilibrato. I bianconeri occupano l'undicesimo posto con 27 punti e sono in piena lotta per i playoff

lunedì, 20 gennaio 2025, 17:30

Ecco il primo botto di mercato targato Sanbabila srl: Ettore Quirini, uno dei giocatori rossoneri sicuramente più in forma, è praticamente del Milan B, ovvero di una squadra contro la quale la Lucchese si gioca la salvezza.

domenica, 19 gennaio 2025, 18:57

Pardini e Barsanti: "Hanno messo per iscritto che non c'era nessuna trattativa e che si erano ritirati tutti chiedendo una mano al Comune. Il giorno dopo Lo Faso è sparito e non rispondeva al telefono: martedì mattina abbiamo saputo dalla stampa che hanno venduto.