Mercato, si va verso una rivoluzione

venerdì, 31 gennaio 2025, 14:01

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese, sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato. A tre giorni dalla fine della sessione invernale, la dirigenza è a lavoro per regalare a mister Gorgone altri nuovi colpi in entrata. Una necessità, considerando la posizione preoccupante di classifica occupata dalla Pantera, attualmente in zona playout.

Secondo le verifiche fatte dalla nostra redazione, la Lucchese è in chiusura per quattro giocatori provenienti dalla Triestina. In attacco, dopo l'arrivo di Salomaa, i rossoneri sono pronti ad accogliere un altro finlandese, ovvero Eetu Vertainen. Prima punta in grado di giocare sull'esterno o come trequartista, in questa stagione ha segnato 3 reti in 22 presenze, scendendo in campo anche nell'ultima partita disputata dagli alabardati contro il Lecco. Da capire quale sarà la formula dell'operazione

A centrocampo, in arrivo anche Marco Ballarini dall'Udinese. Nell'ultimo anno, il classe 2001 ha vestito la maglia della Triestina, totalizzando solo 5 presenze, a causa di diversi problemi fisici. Cresciuto nel vivaio bianconero, ha collezionato 54 apparizioni, con le maglie tra le altre di Foggia, Piacenza e Trento. Nato come centrocampista centrale, può essere impiegato all'occorrenza anche come esterno a centrocampo o terzino destro.

Rizzo e Anzolin invece dovrebbero essere i prossimi rinforzi per la retroguardia rossonera. Cresciuto nel vivaio dell'Inter, in Serie C ha vestito le maglie di Carrarese, Pro Vercelli, Feralpisalò e appunto Triestina, con la quale quest'anno ha messo al referto 8 presenze(l'ultima il 12 ottobre scorso). Con gli alabardati ha un contratto fino al 2025, all'interno del quale ci sarebbe una clausola di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Da un punto di vista tattico, può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro.

Sempre in difesa, potrebbe essere definito nelle prossime ore l'arrivo di Bubacarr Marong dal Taranto, con il quale ha messo al referto 9 presenze in questi 6 mesi. Alto 190 cm, può essere schierato sia come difensore centrale che come terzino destro. Nelle scorse ore, era stato fatto un sondaggio anche per un altro centrale di difesa ovvero Eritjon Gega del Catania, con la pista che però sembrerebbe sfumata.