Ufficiale: Palmisani torna al Frosinone, Costantino al Catania

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 31 gennaio 2025, 14:01

A tre giorni dalla fine della sessione invernale, la nuova società si sta muovendo per altri ingressi ed è in chiusura per quattro giocatori provenienti dalla Triestina. In attacco, dopo l'arrivo di Salomaa, i rossoneri sono pronti ad accogliere un altro finlandese, ovvero Eetu Vertainen. Tutti gli altri nomi

giovedì, 30 gennaio 2025, 09:28

L'esterno di attacco, in questa prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze con la Casertana. L'agente: "La scorsa estate ha svolto tutto il ritiro con la prima squadra del Lecce, passando poi alla Casertana, dove non si è sposato bene con le idee del tecnico.

mercoledì, 29 gennaio 2025, 22:12

Primi due acquisti targati Sanbabila srl e nuova gestione societaria: dopo giorni di attesa e anche di promesse sono arrivati di giocatori a disposizione di mister Gorgone. Si tratta di Filippo Gheza e di Riccardo Melgrati: il primo è un trequartista, il secondo un portiere di esperienza

mercoledì, 29 gennaio 2025, 08:57

Dopo la bella vittoria contro l'Ascoli, l'obiettivo è quello di trovare continuità per non perdere di vista la zona salvezza, distante quattro lunghezze. Di fronte ci sarà un avversario ostico e dal buonissimo ruolino di marcia, considerando che è una neopromossa. La Pianese occupa attualmente il nono posto in classifica