Veli nuovo direttore generale

giovedì, 16 gennaio 2025, 09:31

La nuova Lucchese inizia a collocare le sue pedine, con una nota il club ha comunicato che il nuovo direttore generale è Riccardo Veli mentre Umberto Bruno sarà il collaboratore dell'area tecnica. Veli, avvocato di professione, è stato accostato a numerose società tra cui la Reggina, di cui era consulente legale quando difese il presidente Gallo sottoposto a misure cautelari. Ma va registrato anche un suo interessamento verso l'Alessandria nel 2023. Esce dunque di scena per primo Conte.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – è lieta di annunciare la nomina dell’Avvocato Riccardo Veli come nuovo Direttore Generale del club Rossonero. Contestualmente, Umberto Bruno, entra a far parte del nostro staff come collaboratore di tutta l’area tecnica. Umberto Bruno vanta un’importante esperienza nel mondo calcistico: dal 2022 Agente FIFA, in precedenza collaboratore per l'U.S. Triestina 1918 (Lega Pro) e osservatore per 15 anni dell’A.C. Milan (Serie A), sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Bruno, inoltre, ha maturato esperienze come calciatore in club quali Varese Calcio e Verbania. Siamo certi che il loro contributo sarà fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi".