Lucchese, per il momento i giocatori decidono di continuare

lunedì, 17 febbraio 2025, 23:17

I rossoneri dominano, mostrano tutta la grinta e l'orgoglio possibili e riescono a sfoderare una prestazione che conferma che c'è ancora voglia di lottare nonostante tutte le difficoltà e una società alla deriva: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 17 febbraio 2025, 22:49

Le drammatiche parole del tecnico: "Longo non mi ha mai risposto al telefono e Sampietro è stato chiamato più volte e la volta che ha risposto mi ha detto che non doveva parlare con me. Spero che possa avvenire un miracolo, ma è scioccante tutto questo: avvengono cessioni a srl...

lunedì, 17 febbraio 2025, 19:56

I rossoneri in un clima a dir poco drammatico, con la spada di Damocle del mancato pagamento, si superano: Matos subito in gol per gli ospiti Saporiti vicino al pari su punizione, tante occasioni. Poi la ribalta Magnaghi con una doppietta e un gran cuore di tutta la squadra

lunedì, 17 febbraio 2025, 17:26

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei turni di campionato che vanno dalla 14° giornata di ritorno sino alla 19° e ultima giornata. La Lucchese, come da tradizione, giocherà in primavera quasi sempre a giorno, dopo l'abbuffata di gare notturne in pieno inverno. Ecco il quadro...