Milan B-Lucchese: 0-2 al 23' st Occasione per Saporiti

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 7 febbraio 2025, 14:16

Scontro diretto spartiacque per la Lucchese, che affronterà a Solbiate Arno il Milan B. Un match da non sbagliare per i rossoneri che, tra le altre cose, non vincono fuori casa da quasi cinque mesi. In caso di risultato negativo, si complicherebbe ulteriormente la rincorsa della Pantera alla salvezza.

giovedì, 6 febbraio 2025, 14:34

L'attuale presidente rossonero conferma la cessione: "La parola data l'ho rispettata infatti stiamo procedendo alla cessione delle quote con un giorno di ritardo visto che i 15 giorni scadevano ieri. Quindi quello che dico faccio solitamente"

giovedì, 6 febbraio 2025, 13:12

Ipotizzando una salvezza diretta a 42-43 punti, per riuscire nell'impresa alla Lucchese servirebbero 20 punti in 13 partite (finora ne ha fatti 23 in 25), ovvero almeno 5-6 vittorie (finora ne ha fatte 4) e qualche pareggio: cammino duro o impossibile?

giovedì, 6 febbraio 2025, 08:52

Gli uomini di Bonera non perdono da tre partite e nell'ultimo turno di campionato hanno vinto per 2-1 al "Mazza" contro la Spal. Un successo che porta la firma di due degli acquisti del mercato invernale come Magrassi e l'ex Quirini