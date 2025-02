Porta Elisa News



Torna Ferrarese

martedì, 18 febbraio 2025, 20:47

di gianluca andreuccetti

n casa Lucchese regna il caos più totale. Ieri sera, sul campo, la Pantera ha dato dimostrazione diessere viva, vincendo una partita delicata, come quella contro il Perugia. Un successo che ha portato i rossoneri a 29 punti, fuori dalla zona playout. Una vittoria però che alla fine sarà vanificata dalla penalizzazione che riceverà la Pantera a causa del mancato pagamento degli stipendi.

Come sottolineato anche da mister Gorgone nel post partita, alle spalle della squadra non c'è più una società. O almeno ci sarebbe, ovvero la SLT, proprietaria dei rossoneri dallo scorso 11 febbraio, i cui vertici non si stanno facendo più sentire. Intanto, come riportato da noi nei giorni scorsi, Giuseppe Longo non è mai stato presidente della Lucchese, come da lui invece dichiarato. A confermarlo è stato il direttore generale Veli, nel post partita di ieri sera contro il Perugia: "La delibera relativa alla nomina di Giuseppe Longo come presidente della Lucchese non è mai stata depositata in Camera di Commercio".

Inoltre, come noto, Claudio Ferrarese è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rossonero. Sollevato dall'incarico appena tre settimane fa, ieri era in panchina al "Porta Elisa", in occasione della sfida contro il Grifo. Richiamato dal dg Veli, Ferrarese è tornato per portare avanti un impegno iniziato lo scorso luglio, quando era stato nominato da Bulgarella. Lui e mister Gorgone adesso avranno il delicato compito di sostenere i giocatori, all'interno di un contesto critico.